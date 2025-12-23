Апеляційний суд частково змінив запобіжний захід ексголові «Укренерго» Кудрицькому

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексголові «Укренерго» Володимирові Кудрицькому – тримання під вартою із заставою у понад 7 млн грн. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд не задовольнив клопотання адвокатів, які просили запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання із покладанням на Кудрицького низки обовʼязків.

Прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

Апеляційний суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 000 736 гривень, зменшивши заставу майже вдвічі.

29 жовтня суд взяв під варту Володимира Кудрицького. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано до 26 грудня. Також суд призначив йому заставу – 13,7 мільйона гривень.

Кудрицький підозру називає «абсурдною і необґрунтованою».

30 жовтня стало відомо, що Кудрицький вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави.

За даними ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Колишньому голові правління «Укренерго» повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».



