Кулеба розповів, скільком сім’ям компенсували вартість зруйнованого житла, а скільки чекають

Близько 200 тисяч родин в Україні отримали компенсації за зруйноване житло, на це держава витратила півтора мільярда доларів, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Урядовець додав, що кількість незадоволених заявок порівняно невелика.

«Люди додаються, але не можу сказати, що це сотні тисяч. Точно ні. Це до десяти тисяч запитів», – зазначив Кулеба.

Велика кількість заявок з’являється у програмі компенсації вартості житла на тимчасово окупованих територіях, зауважив посадовець. Пріоритет у розгляді мають військовослужбовці. Процедура верифікації «дуже проста: не потрібно піднімати ніякі архівні дані, тому що це неможливо».

«У них майно лишилося на тимчасово окупованій території. Вони воюють за Україну, і їм держава до цього дня, на жаль, нічим не допомагала. Ми зробили програму за дорученням президента: два мільйони гривень – це сертифікат, компенсація за майно, яке було знищено», – розповів Кулеба.

У цій програмі – близько 25 тисяч запитів, зазначив урядовець. У держави вистачає грошей на задоволення половини з них.

«Є теж нестача, яку нам потрібно покрити. Зокрема ми спілкуємось про це з нашими міжнародними партнерами», – повідомив Кулеба.

Загалом, зазначив посадовець, у фонді зруйнованого житла, який постійно поповнюється, зафіксовано близько 400 тисяч об’єктів «різної абсолютно складової». Більшість із них – у прифронтових областях.

За спільною оцінкою уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, для відновлення житлового фонду потрібно понад 80 мільярдів доларів.