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Кулеба прибув до Кот-д’Івуару в рамках турне Африкою – МЗС

Раніше Дмитро Кулеба відкрив своє турне Африкою візитом до Сенегалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Кот-Д’івуару, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Кулеба прибув до еконмоічної столиці країни Абіджану у рамках свого турне країнами Африки.

«Він (Кулеба – ред.) з нетерпінням чекає на зустрічі з представниками уряду та бізнесменами Кот-Д’івуару, аби пожвавити економічні та культурні зв’язки між Україною та Кот-Д’івуаром», – повідомив він.

Раніше Дмитро Кулеба відкрив своє турне Африкою візитом до Сенегалу. У столиці Дакарі він відкрив українсько-сенегальський бізнес-форум.

Африканський дипломатичний тур голови МЗС почався 3 жовтня і триватиме до 12 жовтня.

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