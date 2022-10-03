Чехія закликає своїх громадян залишити Росію через «погіршення безпекової ситуації»

Міністерство закордонних справ Чехії 3 жовтня закликало своїх громадян залишити Росію. За повідомленням, така рекомендація пов’язана з «погіршенням безпекової ситуації».

Відомство, зокрема, звертає увагу на те, що чеські громадяни, які мають також російське громадянство, можуть бути мобілізовані.

«У зв’язку з оголошенням (російською владою – ред.) часткової військової мобілізації громадянам Чеської Республіки, які також є носіями російського громадянства, слід пам’ятати, що, якщо вони перебувають на території Російської Федерації, то вони сприймаються російською владою передусім як громадяни РФ, і посольство Чехії в Москві не може забезпечити їм належний, повний консульський захист», – йдеться в заяві.

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МЗС закликає тих чеських громадян, які все ж лишаються в Росії, бути «максимально обережними, слідкувати за вартими довіри медіа та мати напоготові план екстреного виїзду». Також відомство радить їм уникати масових зібрань і мати при собі документи на випадок їх перевірки правоохоронцями.

Минулого тижня залишити Росію закликали своїх громадян Сполучені Штати, такі ж поради оприлюднювали, зокрема, Польща, Естонія і Болгарія.