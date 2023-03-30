Депортація РФ дітей. 45 країн-учасниць ОБСЄ застосували «Московський механізм» для розслідування

45 держав-учасниць ОБСЄ розпочали незалежне розслідування згідно з «Московський механізм» для вивчення випадків депортації українських дітей до РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я вітаю звернення 45 держав - учасниць ОБСЄ до «Московського механізму» для розв’язання проблеми у зв’язку з насильницькою передачею Росією українських дітей. Потрібні рішучі спільні дії, щоб зупинити цю практику геноциду, повернути дітей назад в Україну і притягнути винних до відповідальності», – написав Кулеба у твіттері.

У представництві Німеччини в ОБСЄ заявили про «рішуче засудження» депортації українських дітей Росією в рамках її загарбницької війни проти України.

«Сьогодні представництво Німеччини в ОБСЄ виступило із заявою про залучення «Московського механізму» від імені 45 держав ОБСЄ та України, розпочавши незалежне розслідування цих порушень прав людини», – йдеться у повідомленні.



«Московський механізм» схвалений в 1991 році та надає можливість надсилати місії експертів для надання допомоги державам-учасницям у вирішенні конкретного питання чи проблеми, що стосується людського виміру.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України. У Мінреінтеграції заявили, що знають імена незаконних усиновлювачів у РФ і попередили, що за це їм «доведеться відповідати».

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової. За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».