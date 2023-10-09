«Європейці розуміють – це про них також» – Кулеба про ставлення до тривалої війни

Війна в Україні є екзистенційною для Європи, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них теж. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом із Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє», – сказав очільник зовнішньополітичного в інтервʼю українському Forbes.

За словами міністра, в Європі переважно говорять про те, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки потрібно» навіть у разі тривалої війни. «Наратив такий – якщо це триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги. Це звучало і від верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, і від міністрів», – заявив Кулеба.

Члени Європейського парламенту 5 жовтня підтримали створення фонду Ukraine Facility. Комітети Європарламенту з питань бюджету та із закордонних справ ухвалили створення фонду 86 голосами «за». Проти проголосували шестеро євродепутатів, двоє утрималися.

Як повідомляє пресслужба Європарламенту, на голосуванні 5 жовтня депутати «вдосконалили та покращили пропозиції для фонду на 50 мільярдів, аби підтримати відновлення, відбудови та модернізації України з 2024 року».