Кулеба поговорив із Помпео про розвиток стратегічного партнерства України і США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Майком Помпео стратегічне партнерство між країнами. Як повідомляє пресслужба МЗС України, телефонна розмова відбулася 6 травня.

«Глава МЗС України приділив особливу увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України і США, важливість якої у часи пандемії набуває особливої ваги. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки», – йдеться в повідомленні.

Міністр запевнив державного секретаря США, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання, додали в МЗС.

«Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав МЗС у Нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони відзначили вагому роль ФРН і Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань», – йдеться в повідомленні.

Майк Помпео запевнив у «непохитній підтримці» Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, зауважили в МЗС.

Нещодавно у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні. Це рішення привітали в МЗС України.