Кулеба повідомив про звільнення сімох українців, яких два місяці тому захопили пірати

Семеро громадян України, яких захопили пірати в Гвінейській затоці в березні, звільнені, заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 травня.

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Він зазначив, що йдеться про членів екіпажу судна MSC TALIA F, яке зазнало нападу в Гвінейській затоці.

«Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому», – написав Кулеба в своєму Твітері.

22 березня видання Seafarers Journal повідомило про захоплення сімох українських моряків на борту контейнеровозу MSC TALIA F, який йшов під прапором Мадйери. За даними видання, громадяни України стали єдиними заручниками піратів з цього судна.