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23 травня 2020, Київ 13:54
Новини | Міжнародні

МЗС: попередньо, українців серед жертв катастрофи у Пакістані не було

Попередньо, українців не було ні серед пасажирів, ні серед членів екіпажу літака, зазначили у МЗС

За попередньою інформацією, українців серед жертв авіакатастрофи у Пакістані немає. Про це заявив директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, повідомляє РБК.

«За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було», – зазначив Погорєльцев.

Літак розбився при заході на посадку в аеропорт Карачі в п’ятницю вдень і впав на житлові будинки. В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

Станом на ранок 23 травня повідомлялося про 97 загиблих в результаті авіакатастрофи, двоє людей вижили.

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