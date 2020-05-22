Ув’язнену довічно в Малайзії українку повернули до України – Кулеба

Громадянка України Клавдія Лопаткіна, яку довічно ув’язнили в Малайзії у 2018 році, повернулися додому, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 22 травня.

Він зазначив, що Лопаткіна загалом провела за ґратами майже п’ять років після того, як поліція Малайзії затримала її в аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотиків.

«Нарешті, наші зусилля дали результат. 13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні. Ми ж продовжуємо працювати над звільненням інших наших співвітчизників», – написав міністр.

У листопаді 2018 року вищий суд міста Джорджтаун, столиці малайзійського штату Пенанг, засудив громадянку України Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за звинуваченням у перевезенні наркотиків. Тоді ж МЗС України повідомило, що захист готує скаргу на вирок Лопаткіній.

Раніше місцеві і західні ЗМІ повідомили, що дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пенанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у кількох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

На момент арешту Лопаткіна була вагітна і народила дитину у в’язниці в серпні 2016 року. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.