Синєгубов повідомив про завершення евакуації сімей із дітьми з небезпечних районів Куп’янщини

Із небезпечних районів Куп’янщини в Харківській області завершили евакуацію сімей із дітьми, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі евакуація фактично завершена. Останні дві сім’ї з дітьми шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі. Як встановила Нацполіція, ще одна сім’я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області», – заявив Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, всього з трьох громад Куп’янського району, де була оголошена евакуація, разом із батьками вивезли 299 дітей.

«У Пункті прийому евакуйованих, що працює у Харкові, ці сім’ї отримали необхідну гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу. Усі, хто цього потребував, отримали безкоштовне житло. Усього розселені 493 людини», – додав голова ОВА.

2 листопада Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Координаційний штаб із питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської ОВА щодо примусової евакуації дітей.

Згідно з рішенням, через «складну безпекову ситуацію» на Харківщині вирішили примусово евакуювати дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів, зокрема з Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив 27 жовтня, що Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп’янського району.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської і Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.