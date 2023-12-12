Через російський артобстріл Куп’янська загинула людина, ще одна поранена – ОВА

Через російський артобстріл Куп’янська загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по місту Куп’янськ загинув 73-річний цивільний чоловік. Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи», – написав він у телеграмі.



За його словами, через атаку у житлових будинках зруйновані вікна та паркан.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що осійські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. У Генштабі ЗСУ інформували, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 російські атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області,

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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