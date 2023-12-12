Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через російський артобстріл Куп’янська загинула людина, ще одна поранена – ОВА

79-річного місцевого жителя госпіталізували. Фото ілюстративне
79-річного місцевого жителя госпіталізували. Фото ілюстративне

Через російський артобстріл Куп’янська загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по місту Куп’янськ загинув 73-річний цивільний чоловік. Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи», – написав він у телеграмі.

За його словами, через атаку у житлових будинках зруйновані вікна та паркан.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що осійські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. У Генштабі ЗСУ інформували, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 російські атаки в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області,

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG