Війська РФ вранці обстріляли Куп’янськ, є постраждалі – ОВА

Російські війська вранці обстріляли Куп’янськ, є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

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Синєгубов додав, що протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Російські військові регулярно атакують регіони України, зокрема Харківщину, ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.