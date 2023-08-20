Зранку сили РФ атакували Куп’янськ, чоловік отримав важке поранення – ОВА

Російські військові близько 7 години ранку завдали удару по Куп’янську на Херсонщині, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя», – пише голова обласної військової адміністрації.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Купʼянському напрямках – в Луганській та Харківській областях, де лінія фронту майже не змінювалася з минулої осені. Російські військові перейшли у наступ, і кілька днів тому за даними Міноборони РФ, які підтверджують незалежні джерела, окупували село Новоселівське. Повідомлялося про окупацію ще кількох невеликих сіл. Судячи з повідомлень із фронту, прориву оборони немає, проте лінія фронту дещо змістилася на захід. До Купʼянська від фронту приблизно 10 кілометрів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.