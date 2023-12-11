«Десятеро йдуть на штурм, одразу за ними наступна десятка»: Шевцов про тактику «м’ясних штурмів» Росії

Російські війська продовжують тактику застосування «м’ясних штурмів» на Лимано-Куп’янському напрямку, проте через негоду змушені застосовувати менше техніки, розповів у ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live Іван Шевцов, підполковник, начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон».

Він зазначив, що протягом останніх півроку тактика сил РФ «залишається незмінною».

«Зараз, у зв’язку з тими погодними умовами, що панують на нашій ділянці, ворог менше застосовує техніку під час штурмів. В основному в бій ідуть звичайні солдати. Це маленькі групи до 10 військовослужбовців. Шлях до лінії зіткнення вони долають пішки, протягом 3,5-4 км по два військовослужбовця. Зазвичай вони підтягуються близько 300-400 м до наших позицій. Їх там накопичується до 10 військовослужбовців, і потім вони йдуть в так званий «м’ясний штурм». Одразу після них накопичується друга десятка, і вони так само йдуть у цей штурм», – каже Шевцов.

Також він зазначив, що «контингент цих штурмів за рівнем підготовки є досить різноманітним, а самі ешелони оборони перебувають у постійній ротації».

«Вони замінюють один одного, і така тенденція проглядається повністю по всій ділянці фронту. Наприклад, якщо використовуються підрозділи «Шторм-Z» або колишні «вагнерівці», то, звісно, це більш підготовлені військові. А звичайні військовослужбовці російської армії мають досить низьку підготовку», – зазначив начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон».

Окрім того Шевцов повідомив, що «постійна зміна дати взяття Куп’янська військами РФ не підкріплена жодним просуванням на даній ділянці фронту».

«Останній дедлайн – до настання зимового періоду. Проте нічого не відбувалось попри велику кількість особового складу, велику кількість техніки. Але ми віддаємо відсіч на даній ділянці фронту, і я думаю, що і так буде і в подальшому», – сказав Шевцов.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу відбулось 73 бойових зіткнення, а безпосередньо на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.