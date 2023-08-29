Влада Харківщини повідомила, скільки людей евакуювали з Куп’янського району

Від 9 серпня – початку обовʼязкової евакуації – з Куп’янського району евакуювалися 1433 людини, повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

«ОВА проводить евакуацію, особливо посилюємо евакуацію з лівого берега, Куп’янська-Вузлового. Загалом від 9 серпня ми евакуювали близько 1433 людей. На жаль, не всі готові виїжджати, навіть попри інтенсивність обстрілів», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські війська обстрілюють Куп’янський район майже щодня.

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Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.

За даними МВС, станом на 21 серпня з Куп’янського району евакуювали майже 600 осіб, серед яких 153 дітей.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.