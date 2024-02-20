Долар оновив історичний максимум в Україні

НБУ встановив на 21 лютого офіційний курс на рівні 38 гривень 47,56 копійки за долар. Це на 19 копійjr більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 38 гривень 28,47 копійки за долар. Такий курс оновлює історичний максимум американської валюти проти гривні.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, торги фінішували на рівні 38 гривень 58,5–61 копійка за долар, це на 31–31,5 копійки більше від рівня закриття торгів 19 лютого.

«Торги по долару на ТОДі (постачання валюти в день угоди – ред.) вже завершено. На ТОМі (постачання валюти наступного дня – ред.) йдуть угоди по лотах до 1 мільйона доларів, і частина з них проходить навіть у межах рівня котирувань близько 38,65 гривні. Великий попит на валюту за умови низької пропозиції з боку клієнтів дозволяє це робити окремим гравцям», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.