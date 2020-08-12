Гривня зміцнюється шостий день поспіль – дані НБУ

Гривня зміцнюється шостий банківський день поспіль, свідчать дані на сайті Національного банку України.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 встановлене на рівні 27 гривень 53 копійок. Це на 7 копійок менше порівняно з офіційним курсом на 12 серпня.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.