Офіційний курс гривні зміцнів ще на 15 копійок

Гривня зміцніла ще на 15 копійок щодо долара – такі офіційні дані Національного банку.

Затверджений Нацбанком курс 14 листопада становить 24,31 гривні за долар. При цьому напередодні долар офіційно коштував 24 гривні 46 копійок.

Довідковий курс, затверджений НБУ о 12 годині, також зріс: 24,25 гривні 14 листопада проти 24,31 гривні напередодні.

На міжбанку курс в обід тримається на рівні 24 гривні 23 копійки при покупці і 24,25 гривні при продажу.

Свого максимального від січня 2016 року значення гривня в парі з доларом досягла 30 вересня, коли офіційний курс був встановлений на рівні 24 гривні 8 копійок за одиницю американської валюти.