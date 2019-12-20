Курс Нацбанку: гривня зміцніла ще на 4 копійки

Курс гривні щодо долара зріс на 4 копійки – такі офіційні дані Національного банку. Згідно з ними, курс 20 грудня дорівнює 23,37 гривні за долар, тоді як напередодні становив 23,41 гривні.

Довідковий курс, який регулятор встановив опівдні, дорівнює 23 гривні 32 копійки проти 23,38 гривні 19 грудня.

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За даними порталу «Мінфін», торги на міжбанківському ринку о 15 годині 20 грудня трималися на рівні 23,32-33 гривні за долар.

Котирування минулого тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.