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24 липня 2020, Київ 16:30
Новини | Економіка

Гривня послабилася на 10 копійок щодо долара – дані НБУ 

Довідкове значення, яка Нацбанк встановив опівдні 24 липня, становить 27 гривень 73 копійок

Офіційний курс гривні щодо долара послабився на 10 копійок, свідчать дані Національного банку України 24 липня.

В п’ятницю долар коштує 27,87 гривні порівняно щ 27,77 гривні 23 липня.

Довідкове значення, яка Нацбанк встановив опівдні 24 липня, становить 27 гривень 73 копійок.

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За даними профільного сайту «Мінфін», торги 24 липня стартували з позначок 27,75-78 гривні, наразі тривають на позначці 27 гривень 79-81 копійка.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.

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