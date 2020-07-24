Гривня послабилася на 10 копійок щодо долара – дані НБУ 

Офіційний курс гривні щодо долара послабився на 10 копійок, свідчать дані Національного банку України 24 липня.

В п’ятницю долар коштує 27,87 гривні порівняно щ 27,77 гривні 23 липня.

Довідкове значення, яка Нацбанк встановив опівдні 24 липня, становить 27 гривень 73 копійок.

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За даними профільного сайту «Мінфін», торги 24 липня стартували з позначок 27,75-78 гривні, наразі тривають на позначці 27 гривень 79-81 копійка.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.