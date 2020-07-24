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24 липня 2020, Київ 16:31
Новини | Економіка

Мінфін підтвердив розміщення 12-річних облігацій, яке перенесли через відставку Смолія

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ця транзакція доповнює зусилля українського уряду «щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах»

Україна оголосила про прайсинг (ціноутворення) єврооблігацій на суму 2 мільярда доларів США з терміном погашення 12 років, повідомляє Міністерство фінансів 24 липня. Напередодні про це повідомила низка українських медіа з посиланням на свої джерела.

Дохідність облігацій, за повідомленням, становить 7,253%, їх мають погасити в 2033 році.

«Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Остаточна Максимальна Ціна Прийняття (як цей термін визначений в меморандумі щодо пропозиції обміну) для пропозиції обміну становить 846 150 610.00 доларів США», – повідомляє міністерство.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ця транзакція доповнює зусилля українського уряду «щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах».

У Мінфіні зазначають, що це повідомлення не є рекламою облігацій. Крім того, згадані в повідомленні цінні папери не можна продавати в Сполучених Штатах Америки, якщо вони не зареєстровані згідно з місцевим законодавством, а також (за окремими винятками) в Австралії, Канаді та Японії.

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2 липня Міністерство фінансів заявило, що Україна скасувала угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів. Це було пов’язано з заявою голови Національного банку України Якова Смолія про відставку.

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