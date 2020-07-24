Мінфін підтвердив розміщення 12-річних облігацій, яке перенесли через відставку Смолія

Україна оголосила про прайсинг (ціноутворення) єврооблігацій на суму 2 мільярда доларів США з терміном погашення 12 років, повідомляє Міністерство фінансів 24 липня. Напередодні про це повідомила низка українських медіа з посиланням на свої джерела.

Дохідність облігацій, за повідомленням, становить 7,253%, їх мають погасити в 2033 році.

«Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Остаточна Максимальна Ціна Прийняття (як цей термін визначений в меморандумі щодо пропозиції обміну) для пропозиції обміну становить 846 150 610.00 доларів США», – повідомляє міністерство.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, ця транзакція доповнює зусилля українського уряду «щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах».

У Мінфіні зазначають, що це повідомлення не є рекламою облігацій. Крім того, згадані в повідомленні цінні папери не можна продавати в Сполучених Штатах Америки, якщо вони не зареєстровані згідно з місцевим законодавством, а також (за окремими винятками) в Австралії, Канаді та Японії.

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2 липня Міністерство фінансів заявило, що Україна скасувала угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 мільярда доларів. Це було пов’язано з заявою голови Національного банку України Якова Смолія про відставку.