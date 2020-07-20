Мінфін не погодив прикордонникам додаткові 4,5 мільярда гривень на «Стіну» – StateWatch

Міністерство фінансів відмовилося погоджувати Державній прикордонній службі України збільшення фінансування проєкту «Стіна» на кордоні з Росією, повідомляє громадська організація StateWatch з посиланням на відповідь міністерства ДПСУ.

Згідно з відповіддю, пропонований прикордонниками План заходів на 2020-2025 роки передбачає збільшення фінансування робіт з облаштування українсько-російського кордону у 3,8 рази, або на 3,38 мільйона гривень.

«Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на «Стіну» зросте до 6,2 мільярда гривень. У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту «Стіна» за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період», – зазначають у StateWatch.

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Водночас, за даними організації, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та представники Держгеокадастру погодили пропозиції ДПСУ без зауважень.

Станом на 1 червня 2020 року на виконання бюджетної програми «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» (відомої також як «проєкт «Стіна») було витрачено 53 мільйони 62,3 тисячі гривень, він був готовий на 40%.