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22 липня 2020, Київ 11:01
Новини | Економіка

Мінфін заявляє про залучення 11,5 мільярда гривень через ОВДП

Міністерство фінансів 21 липня розмістило облігацій внутрішньої позики на 6,77 мільярда гривень та 171 мільйон доларів, свідчать дані відомства.

Кількість облігацій не вказана, номінальна вартість – по 1000 гривень. Гривневні ОВДП розміщувалися двома партіями: понад 4,672 мільярда та 2,097 мільярда гривень, з дохідністю 15,70% та 10,57% і термінами обігу 182 і 581 ден відповідно.

Доларові ОВДП мають номінальну дохідність на рівні 5,25% і розміщені на 204 дні.

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«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 липня 2020 року, до державного бюджету залучено 11 501 352 516,03 грн», – повідомляє Мінфін.

Облігації внутрішніх державних позик – це державні цінні папери, які Мінфін розміщує на внутрішньому фондовому ринку і які підтверджують зобов’язання України виплатити власникам таких паперів їхню номінальну вартість та дохід в термін, передбачений умовами розміщення.

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