Євро за дев’ять днів подорожчав на 1 гривню 27 копійок – НБУ

Євро за дев’ять днів подорожчав на 1 гривню 27 копійок, свідчать дані на сайті Національного банку України.

На 22 липня офіційна вартість євро встановлена на рівні 31 гривні 67 копійок. Ще 13 липня він коштував 30 гривень 40 копійок.

Долар за дві доби зміцнився на 30 копійок – до 27 гривень 66 копійок.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.