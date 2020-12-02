У Києві за час пандемії на COVID-19 захворіли 3072 медики, є випадки повторного зараження – Кличко

У Києві за час пандемії на коронавірусне захворювання COVID-19 захворіли 3072 медичних працівники, шестеро із них померли, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в столиці є випадки і повторного захворювання COVID-19 серед медичних працівників.

«Збільшується, на жаль, і кількість хворих серед медиків. Інфікуються вони переважно на роботі. Бо медики сьогодні – на передовій у боротьбі з вірусом і рятують життя та здоров’я людей. А киян, що потребують медичної допомоги, все більше. Тому більше і лікарів, медсестер, санітарів, які, ризикуючи своїм здоров’ям, рятують хворих на COVID-19. Загалом за час пандемії в столиці захворіли 3072 медичних працівники, шість із них померли від коронавірусу. У стаціонарах сьогодні лікуються 59 медиків. Одужали 2587», – повідомив Кличко.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби виявили 13 141 новий випадок COVID-19, зокрема захворіли 579 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 758 тисяч людей, більш ніж 369 тисяч одужали, померли – 12 717.