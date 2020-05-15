В’їзд великогабаритного транспорту в Київ обмежать – Кличко

Від 18 травня до Києва обмежать в’їзд великогабаритного і великовантажного транспорту, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, обмеження діятимуть вранці – з 7:00 до 10:00, і ввечері – з 17:00 до 20:00.

«Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в’їздом у столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу», – сказав Кличко 15 травня на онлайн-брифінгу.

За його словами, це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги. Обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

«Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював у звичайному режимі. Але хочу підкреслили: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв. Бо, за словами медиків, понад 30 відсотків заражень відбуваються саме в громадському транспорті. Коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску і рукавички», – сказав мер.

З послабленням карантину від 12 травня в Києві стало більше заторів на дорогах: люди, виїжджаючи на роботу, більше користуються приватним транспортом, поки громадський працює в обмеженому режимі.