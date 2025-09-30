Доступність посилання

У Kyiv Independent заявили, що невідомий збирав дані про їхню директорку, приходив до її квартири

За словами колег, невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко, фотографував двері і збирав про неї інформацію

Невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко, фотографував двері і збирав про неї інформацію – про це повідомила головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко. Вона публічно попросила про допомогу в ідентифікації цього чоловіка, який потрапив на камери спостережень у під’їзді.

«Він намагався опитувати сусідів, у яких швидко викликав підозру. Показував фото Дарини. Нащось фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі. В будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція», – написала Руденко у фейсбуці.

За її словами, Дарина Шевченко написала заяву про переслідування, і редакція чекає від поліції «дій і зʼясування, що це було».

«У Дарини нема жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок. Єдина версія – це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки The Kyiv Independent, і з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій в рамках досудового розслідування, або просто способом тиску», – додала вона.

Радіо Свобода звернулося до правоохоронних органів за коментарем.

