У Kyiv Independent заявили, що невідомий збирав дані про їхню директорку, приходив до її квартири

Невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко, фотографував двері і збирав про неї інформацію – про це повідомила головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко. Вона публічно попросила про допомогу в ідентифікації цього чоловіка, який потрапив на камери спостережень у під’їзді.

«Він намагався опитувати сусідів, у яких швидко викликав підозру. Показував фото Дарини. Нащось фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі. В будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція», – написала Руденко у фейсбуці.

За її словами, Дарина Шевченко написала заяву про переслідування, і редакція чекає від поліції «дій і зʼясування, що це було».

«У Дарини нема жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок. Єдина версія – це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки The Kyiv Independent, і з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій в рамках досудового розслідування, або просто способом тиску», – додала вона.

Радіо Свобода звернулося до правоохоронних органів за коментарем.