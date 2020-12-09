Минулої доби у Києві виявили понад 1700 хворих на COVID-19, померли 34 людини

В Україні минулої доби виявили 1728 хворих на COVID-19, померли 34 людини, одужали – 636. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу виявили ще 1728 інфікованих.

«Захворіли: 983 жінки віком від 18 до 90 років, 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 71 дівчинка від 2 до 17 років і 63 хлопчика від 2 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 71 медик», – повідомив Кличко.

Госпіталізували вчора 127 пацієнтів з COVID-19. Як зазначив мер, це найбільша кількість госпіталізованих за добу від початку пандемії.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260 та Дніпровському районі – 245 випадків.

На сьогодні, у столичних медзакладах перебуває 2001 хворий на COVID-19, зокрема вісім дітей. 1201 пацієнт – у важкому стані.

«Кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 50 відсотків», – звітував мер.

Загалом від початку пандемії у Києві виявили 84 538 інфікованих коронавірусом. Одужали 26 403 людини, померли – 1498.

За весь час пандемії в Україні захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.