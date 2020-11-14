У Києві минулої доби виявили понад 1000 хворих на COVID-19 – Кличко

За минулу добу, 13 листопада, у Києві виявили ще 1053 хворих на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Померли минулої доби 12 людей, усього ж за час пандемії зафіксовано 950 смертей киян від COVID-19.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.

Минулої доби захворіли: 604 жінки віком від 18 до 86 років; 376 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв; 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 39 медиків.

73 пацієнтів напередодні госпіталізували.

Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки», – мовиться у повідомленні.

Станом на 14 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 525 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 508, одужали 238,8 тисячі. Минулої доби встановлено черговий рекорд – понад 12,5 тисячі нових випадків за добу.