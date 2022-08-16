Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Київ: станцію метро «Теремки» зачиняли через задимлення

Оновлено
Про відновлення роботи станції КМДА обіцяє повідомити додатково

Робота станції метро «Теремки» відновлена після півгодинної паузи, повідомила Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням КМДА, Київський метрополітен «перепрошує за тимчасові незручності».

Міська влада повідомила вранці 16 серпня, що станція метрополітену «Теремки» була зачинена на вхід та вихід через задимлення в підземному переході.

«Станція «Теремки» зачинена на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході. На місце викликано всіх необхідних фахівців», – йдеться в заяві.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG