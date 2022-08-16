Київ: станцію метро «Теремки» зачиняли через задимлення

Робота станції метро «Теремки» відновлена після півгодинної паузи, повідомила Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням КМДА, Київський метрополітен «перепрошує за тимчасові незручності».

Міська влада повідомила вранці 16 серпня, що станція метрополітену «Теремки» була зачинена на вхід та вихід через задимлення в підземному переході.

«Станція «Теремки» зачинена на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході. На місце викликано всіх необхідних фахівців», – йдеться в заяві.