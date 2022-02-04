У Києві почали навчання в школах із поводження у випадку надзвичайної ситуації – КМДА

У школах Києва почали тематичні навчання із педагогічними колективами і батьками щодо поводження у випадку надзвичайної ситуації, повідомила Київська міська державна адміністрація.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, навчання тривають вже 1,5 тижні, їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, створений Держслужбою України з надзвичайних ситуацій та муніципалітетом Києва.

«Розробляються інструкції для різних типів закладів і установ, як діяти, враховуючи специфіку. Ідеться про медичні заклади, школи і дитячі садки, заклади соціального захисту тощо. На кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, забезпечать правильні оповіщення та евакуацію людей», – сказав Пантелеєв.

Також він заявив, що у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. За словами чиновника, в минулому році розроблено і запроєктовано нову систему оповіщення, «аналогів якої в Україні немає», а на її будівництво виділено з бюджету майже 11 мільйонів гривень.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.