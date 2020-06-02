У Києві 1 червня підтвердили 28 нових випадків інфікування коронавірусом

За минулу добу, 1 червня, у Києві підтвердили 28 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема п’ятеро лікарів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Одна людина померла. Загалом за період пандемії в столиці 69 летальних випадків. На сьогодні в Києві вже 3071 підтверджений випадок COVID-19», – мовиться у повідомленні.

Серед виявлених учора хворих – 11 жінок віком від 21 до 63 років, 15 чоловіків віком від 29 до 80 років, та дві дитини віком два та п’ять років. 11 людей госпіталізували.

За минулу добу одужали 64 людини, загалом за час епідемії таких вже 718.

Найбільше випадків за минулу добу зафіксовано у Дніпровському районі – вісім.

В Україні станом на ранок 2 червня зафіксовано 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078.