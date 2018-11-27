У Києві завтра відкриють пункти обігріву для безхатченків

У Києві через прогнозоване зниження температури до 10 морозу 28 листопада розпочнуть роботу пункти обігріву. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов.

«При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі «Дарниця» розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу», – зазначив Крикунов.

Соціальні робітники пояснюватимуть безхатченкам, куди звернутися за необхідною допомогою.

Інформацію про адреси пунктів обігріву у КМДА обіцяють надати додатково.

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві в ніч на 28 листопада прогнозують морози до -7 градусів, вдень – -3 – -5.