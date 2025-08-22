Доступність посилання

У КМВА повідомили про обмеження руху в центрі Києва 22 серпня

За повідомленням, обмеження пов’язані з «проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій»
У центрі Києва 22 серпня буде обмежений рух, повідомили у міській військовій адміністрації і в Управлінні державної охорони.

«Повідомляємо, що 22.08.2025 року у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Про які саме іноземні делегації йдеться – не уточнюють.

В Управлінні держохорони зазначили, що, відповідно до українського законодавства, «головам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона».

