У КМВА повідомили про обмеження руху в центрі Києва 22 серпня

У центрі Києва 22 серпня буде обмежений рух, повідомили у міській військовій адміністрації і в Управлінні державної охорони.

«Повідомляємо, що 22.08.2025 року у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху в центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Про які саме іноземні делегації йдеться – не уточнюють.

В Управлінні держохорони зазначили, що, відповідно до українського законодавства, «головам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона».