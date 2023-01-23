У Києві та області триває удосконалення рубежів оборони – Павлюк

Удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони столиці та Київської області продовжується, повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк у Telegram.

За його словами, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах, облаштовуються вогневі споруди на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу. Для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту.

Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів, пояснив Павлюк.

«Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника – марні», – заявив він.

Влада неодноразово заявляла, що Росія не відмовилась від намірів захопити Київ. У грудні минулого року в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

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