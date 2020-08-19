У Києві патрульні затримали чоловіка, який стріляв у їхнє авто

Зранку 19 серпня патрульні затримали чоловіка, який стріляв у їхній автомобіль.

«Сьогодні зранку патрульні їхали повз зупинку «Смілянська» у Солом’янському районі. Раптово до дороги підійшов чоловік та здійснив прицільний постіл по службовому автомобілю патрульних. Інспектори зупинилися та затримали громадянина», – мовиться у повідомленні поліції.

Зазначається, що 44-річний чоловік мав при собі «предмет, схожий на зброю записник з підозрілими контактами».

Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка «видавалася дивною», а також слідчо-оперативну групу.