Київ: заступнику Кличка Поворознику повідомили про підозру через земельну ділянку РНБО

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику повідомили про підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки в Києві. Про це повідомив 25 січня міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, міська влада Києва припинила право користування ділянкою на вулиці Щусєва в 2019 році.

«Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу», – заявив він.

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Кличко уточнив, що ділянку передали апарату РНБО в 2009-му для будівництва житлових будинків, проте 10 років потому виявилося, що ділянка «не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато».

Сам Поворозник назвав повідомлення про підозру «політичним тиском на столичну владу». Він та мер Києва не повідомили, якох статті стосувалася підозра.

Правоохоронні органи та Рада національної безпеки і оборони наразі не коментували ситуацію.