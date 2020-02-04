У Києві 5 лютого прогнозують до 10 см снігу

Синоптики прогнозують значні опади 5 лютого в Києві, приріст снігового покриву може скласти до 10 сантиметрів.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр, внаслідок впливу південного циклону в столиці України очікується зміна погодних умов: значні опади переважно у вигляді мокрого снігу й снігу, налипання мокрого снігу, вранці і вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів (1 рівень небезпечності, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає водіїв бути уважними й обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Крім того, киянам радять за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті та скористатися громадським.

Напередодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що упродовж 4-6 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов, до помаранчевого (другого) рівня небезпечності.