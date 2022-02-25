У Києві роззброїли двох російських військових – Геращенко

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій разом з поліцейськими роззброїли двох російських військових у Києві, повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ (державної пожежно-рятувальної частини – ред.) завітали гості... Представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою», – зазначив Геращенко.

Він повідомив, що чоловіків затримано.

Також Геращенко закликав громадян бути пильними та перевіряти усіх підозрілих людей.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.