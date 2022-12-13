«Краще, ніж учора»: у YASNO оцінили ситуацію з електропостачанням у Києві

У порівнянні з учорашнім днем, ситуація з електропостачанням у Києві покращилася, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина – підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони», – написав Коваленко у фейсбуці.

Компанія «Укренерго» вранці повідомляла, що станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. 9 грудня в уряді заявили, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.