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«Київ Цифровий» отримав спеціальну нагороду World Smart City – Кличко

Віталій Кличко не зміг отримати нагороду особисто, але незабаром її доставлять до Києва

Київ отримав нагороду World Smart City Award Special Recognition за мобільний застосунок «Київ Цифровий», повідомив мер столиці Віталій Кличко 16 листопада.

За його словами, нагородження відбулося в Барселоні, де пройшов конгрес Smart City Expo.

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«Цього року столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку системи «розумного» муніципального управління. На жаль, я не зміг отримати премію особисто, але незабаром вона вже приїде в Київ», – додав Кличко.

4 листопада міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця України потрапила до переліку фіналістів World Smart City Awards.

Конгрес Smart City Expo World є міжнародною подією, присвяченою розвитку міст. Він проводиться в Барселоні з 2011 року. Цього року з’їзд триватиме з 15 по 17 листопада.

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