«Київ Цифровий» отримав спеціальну нагороду World Smart City – Кличко

Київ отримав нагороду World Smart City Award Special Recognition за мобільний застосунок «Київ Цифровий», повідомив мер столиці Віталій Кличко 16 листопада.

За його словами, нагородження відбулося в Барселоні, де пройшов конгрес Smart City Expo.

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«Цього року столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку системи «розумного» муніципального управління. На жаль, я не зміг отримати премію особисто, але незабаром вона вже приїде в Київ», – додав Кличко.

4 листопада міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця України потрапила до переліку фіналістів World Smart City Awards.

Конгрес Smart City Expo World є міжнародною подією, присвяченою розвитку міст. Він проводиться в Барселоні з 2011 року. Цього року з’їзд триватиме з 15 по 17 листопада.