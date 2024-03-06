Поліція відкрила провадження через пожежу на території заказника в Києві

Поліція Києва повідомляє, що розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника «Осокорківські луки» в столиці України.

«Пожежа сталася 5 березня близько 19:00 на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж і Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення. За попередніми даними, вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій опівночі пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих у пожежі немає», – йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що кримінальне провадження ведуть за статтею «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду».

У міській прокуратурі додали, що «встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду».

Ввечері 5 березня у Києві біля озера Тягле виникла пожежа на площі близько 3 гектарів, її ліквідували близько півночі. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави й очерету на відкритій території.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок вчорашньої пожежі на Осокорах у Києві, за попередніми даними, вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника «Осокорківські луки».

Громадська організація «Екопарк «Осокорки» заявила, що пожежу спричинив підпал.

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків. Йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» – його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Національний банк відніс до неплатоспроможних. Компанія «Столиця груп» мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Утім, активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу генерального прокурора. У «Столиці груп» заявляли, що мають усі необхідні дозволи.