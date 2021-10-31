Мер Києва заявив, що надіслав «закон про столицю» до Венеційської комісії і Ради Європи

Мер Києва Віталій Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю на розгляд Венеційської комісії і Ради Європи. Про це він заявив в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, він зробив це на випадок, якщо текст не надіслав профільний комітет Верховної Ради.

«Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити і Венеційську комісію, і Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки. Але комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення», – сказав мер столиці.

Кличко пояснив це, на його думку, потребою в експертній оцінці законопроєктів, спрямованих на приведення законодавства «до європейських стандартів»:

«Венеційська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи цей закон відповідає ключовим європейським демократичним вимогам, чи пишеться задля одного – щоб призначати людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика».

Верховна Рада схвалила законопроект «Про столицю» у першому читанні в жовтні 2019 року. У вересні 2020 року було надано порівняльну таблицю до другого читання, але документ досі не був розглянутий в другому читанні.