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Мер Києва заявив, що надіслав «закон про столицю» до Венеційської комісії і Ради Європи

За словами Віталія Кличка, він зробив це на випадок, якщо текст не надіслав профільний комітет Верховної Ради

Мер Києва Віталій Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю на розгляд Венеційської комісії і Ради Європи. Про це він заявив в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, він зробив це на випадок, якщо текст не надіслав профільний комітет Верховної Ради.

«Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити і Венеційську комісію, і Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки. Але комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення», – сказав мер столиці.

Кличко пояснив це, на його думку, потребою в експертній оцінці законопроєктів, спрямованих на приведення законодавства «до європейських стандартів»:

«Венеційська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи цей закон відповідає ключовим європейським демократичним вимогам, чи пишеться задля одного – щоб призначати людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика».

Верховна Рада схвалила законопроект «Про столицю» у першому читанні в жовтні 2019 року. У вересні 2020 року було надано порівняльну таблицю до другого читання, але документ досі не був розглянутий в другому читанні.

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