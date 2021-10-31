Кличко сподівається на ухвалення генерального плану Києва наступного року

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що генеральний план столиці буде ухвалений наступного року. Про це він розповів в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Кличко прокоментував «Марш за Київ», вимоги учасників якого також стосувалися цього документу.

«Зараз генеральний план буде винесений на громадське обговорення. І після обговорення, я сподіваюся, в наступному році генеральний план ми зможемо ухвалити, де повинна бути врахована обов’язково історична частина, зелені зони, транспортна інфраструктура, багато-багато напрямків, в яких місто Київ повинне розвиватися», – розповів міський голова.

Він висловив думку, що межі міста повинні розширюватися: «люди їдуть в Київ і місто повинне розвиватися».

Кличко додав, що ініціював зустріч із організаторами «Маршу за Київ»:

«Декілька зустрічей було з ініціаторами «Маршу за Київ». І дуже вдячний, що у нас є активна громада, яка пропонує і дає напрацювання. Я дуже не хочу, щоб ці моменти політизувалися. Але для вирішення проблеми, більше того, я запропонував зараз до генплану, до комісії хай входять люди, які активні. Ми повинні співпрацювати».

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8 вересня КМДА повідомила, що новий генеральний план, який має діяти до 2040 року, перебуває на завершальному етапі підготовки.

На початку жовтня у міській адміністрації пообіцяли винести документ на громадське обговорення до кінця поточного року.