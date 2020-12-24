Київрада ухвалила виділити 183 млн гривень на будівництво Центру захисту і кладовища тварин

Київська міська рада 24 грудня ухвалила програму будівництва Центру захисту тварин та офіційного кладовища для домашніх тварин. Про це Київрада повідомила за результатами засідання депутатів у четвер.

За повідомленням, програма передбачає створення закладу, який суміщатиме ветеринарну клініку і притулок для котів і собак.

«Загалом ми зможемо допомогти нашим притулкам, в яких перебувають більше 5 тисяч тварин. Кошти на потреби притулків, забезпечення кормами та необхідними медикаментами будуть виділені вже цього року», – заявив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Олексій Кулеба.

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Програма також передбачає подальшу стерилізацію безпритульних котів і собак, підтримку опікунства над ними і створення публічного простору для власників домашніх тварин.

«Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів міської цільової програми на 2020-2022 роки становить 185,7 мільйона гривень, із яких кошти бюджету столиці – 183,7 млн грн», – повідомляє Київрада.

За даними місцевої влади, протягом 2017-2019 років у столиці стерилізували 23 тисяч безпритульних собак та кішок, майже 3 тисячам тварин знайшли нових власників.