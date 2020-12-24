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24 грудня 2020, Київ 19:01
Новини | Суспільство

Київрада ухвалила виділити 183 млн гривень на будівництво Центру захисту і кладовища тварин

За даними місцевої влди, протягом 2017-2019 років у столиці стерилізували 23 тисяч безпритульних собак та кішок

Київська міська рада 24 грудня ухвалила програму будівництва Центру захисту тварин та офіційного кладовища для домашніх тварин. Про це Київрада повідомила за результатами засідання депутатів у четвер.

За повідомленням, програма передбачає створення закладу, який суміщатиме ветеринарну клініку і притулок для котів і собак.

«Загалом ми зможемо допомогти нашим притулкам, в яких перебувають більше 5 тисяч тварин. Кошти на потреби притулків, забезпечення кормами та необхідними медикаментами будуть виділені вже цього року», – заявив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Олексій Кулеба.

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Програма також передбачає подальшу стерилізацію безпритульних котів і собак, підтримку опікунства над ними і створення публічного простору для власників домашніх тварин.

«Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів міської цільової програми на 2020-2022 роки становить 185,7 мільйона гривень, із яких кошти бюджету столиці – 183,7 млн грн», – повідомляє Київрада.

За даними місцевої влади, протягом 2017-2019 років у столиці стерилізували 23 тисяч безпритульних собак та кішок, майже 3 тисячам тварин знайшли нових власників.

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