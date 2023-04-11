Неопізнаними залишаються 195 із майже 1400 знайдених на Київщині тіл – поліція

Неопізнаними залишаються 195 із майже 1400 знайдених після відступу російських військ тіл на Київщині, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«На сьогоднішній день можу сказати, що ця цифра становить 1374 особи – це цивільні українці, яких було вбито», – сказав Нєбитов.

717 людей були вбиті зі стрілецької зброї, 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм, а причина смерті 317 людей наразі не встановлена, повідомив начальник поліції Київщини.

«Більш як половина цих людей розстріляна свідомо», – сказав він.

Крім 195 неопізнаних тіл, ще 279 людей вважаються зниклими безвісти.

«На жаль, інформації про них немає», – сказав Нєбитов, припустивши, що дехто може бути у російському полоні.

Він додав, що під час окупації та активних бойових дій на території Київської області було поранено 43 дітей віком від одного до 17 років, а також підтверджено 38 фактів загибелі дітей віком від 6 місяців до 17 років.

«Вважаються зниклими чотири дитини, троє з них – з однієї родини. За нашою інформацією, під час окупації ця родина була примусово вивезена до РФ... На жаль, до теперішнього часу точного місця перебування цієї родини ми не знаємо. Ще одна дитина, ми встановили, що перебуває за кордоном з одним із батьків», – сказав Нєбитов.

За його словами, наразі за результатами слідчо-оперативних дій на території Київської області зареєстровано 11333 кримінальних проваджень, повідомлено про підозру 41 особі, 34 провадження скеровані до суду та розглядаються по суті.

Київщина, була звільнена від російських військ на початку квітня минулого року.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.