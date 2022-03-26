Російські військові за добу понад 30 разів обстріляли цивільні будівлі на Київщині – ОВА

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що за минулу добу зафіксовано більше ніж 30 обстрілів російськими військами житлових масивів і соціальної інфраструктури на Київщині.

За його словами, найбільші руйнування внаслідок обстрілів: у Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському районі (Великодимерська громада), Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

Як заявив Павлюк, на окремих напрямках війська РФ намагаються вести штурмові дії, здійснюють авіанальоти і намагаються «завдати вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ», але безуспішно.

«Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси і паливно-мастильні матеріали, а також намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва», – додав він.

Радіаційна ситуація на Київщині стабільна, вказав голова ОВА.

Він додав, що в Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20:00 26 березня до 07:00 28 березня.

Про таке ж посилення комендантської години в столиці раніше повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».