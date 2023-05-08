«Не звітує про свою роботу»: голову Київської облради відправили у відставку

Депутати Київської обласної ради проголосували за відставку голову Наталію Гунько, повідомляє пресслужба ради 8 травня.

За повідомленням, депутати розглядали проєкт рішення «Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік».

«Було наголошено, що вчергове голова ради Наталія Гунько ігнорує дане питання та не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом. Оскільки на нинішнє пленарне засідання вона вкотре не з’явилася. При цьому необхідно зазначити, що розпорядження про скликання сесії підписано безпосередньо нею ж», – заявляє пресслужба.

Рада вказує на те, що виконавчий апарат 27 квітня зареєстрував пропозицію депутатської більшості щодо звільнення голови, а також вимогу до неї подати звіт за минулий рік роботи.

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«Звіт голови не набрав достатньої кількості голосів підтримки. Мало того, депутати визнали його незадовільним, за це проголосували 67 осіб. Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку», – йдеться в повідомленні.

Натомість днями Гунько заявила про нібито безпідставні повідомлення в медіа про її бажання залишити посаду.

«Офіційно заявляю, що вся подібна інформація – це маніпуляції тих політичних сил, які не дивлячись на воєнний стан в країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді», – написала вона в своїх соцмережах.

Обов’язки голови Київської обласної ради виконує перший заступник Ярослав Добрянський.

Представниця «Слуги народу» Наталія Гунько очолила Київську облраду 27 квітня 2021 року.