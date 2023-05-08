Рівень води в Дніпрі в Києві знову підвищився: в КМВА розповіли, чи є загроза місту

Станом на 11 годину ранку понеділка, 8 травня, рівень води в Дніпрі в Києві біля моста «Метро» збільшився в порівнянні з попереднім днем на один сантиметр та складає 9300 см, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Висота повені в межах столиці продовжує коливатися в районі 93м з невеликими амплітудами зростання та спадання. Водопілля загроз місту не несе. Аварійних підтоплень не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)», – зазначили в пресслужбі.

У КМВА додали, що утримується затоплення заплави шаром близько 45 см.

«Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.», – розповів начальник КМВА Сергій Попко, начальник КМВА.

Станом на ранок 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту «Метро» становив 9 308 см – за добу він піднявся на 5 см.

Експерти попереджали, що 7 травня ще утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.